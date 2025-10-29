Premier Padel 2025 il circuito sbarca in Egitto | a New Giza il torneo P2 su Sky e Now

Da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre al Newgiza Sports Club il “CIB Newgiza Premier Padel P2”. Diretta su Sky e NOW con finali sabato pomeriggio. Il Premier Padel 2025 fa tappa in Egitto. Al Newgiza Sports Club di New Giza, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, si disputa il CIB Newgiza Premier Padel P2, nuovo appuntamento internazionale del circuito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

HALLOWEEN AL PREMIER! Preparati per un pomeriggio terrificante pieno di divertimento, padel e tante sorprese! Venerdì 31 Ottobre Ore 16:30 Premier Sporting Club TORNEO JUNIOR ? Iscrizione: 15€ (torneo + sacchetta merenda “terri Vai su Facebook

