Prelievi col bancomat da migliaia di euro a sua insaputa ultracentenario va dai carabinieri | denunciato badante

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato denunciato a Calasetta per aver prelevato migliaia di euro dalle carte di credito di un ultracentenario. Lavorava come badante a casa della vittima. A far partire le indagine sono stati proprio i sospetti dell'anziano. 🔗 Leggi su Fanpage.it



