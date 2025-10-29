Preghiera del mattino 29 Ottobre 2025 | Mi affido alle Tue mani

Lalucedimaria.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino 29 ottobre 2025 mi affido alle tue mani

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 29 Ottobre 2025: “Mi affido alle Tue mani”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

preghiera mattino 29 ottobrePreghiera del mattino del 25 Ottobre 2025: “Rendimi un figlio degno” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 29 ottobrePreghiera del mattino del 22 Ottobre 2025: “Fammi crescere in Te” - La preghiera del mattino di oggi, 22 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Da lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 29 Ottobre