Predappio Alta si trasforma per Halloween tra decorazioni spettrali e sorprese ' mostruose'
Venerdì 31 ottobre, la Pro Loco di Predappio Alta invita grandi e piccini a partecipare alla terza edizione di “Halloween a Predappio Alta”, un evento ormai attesissimo che ogni anno richiama centinaia di visitatori pronti a vivere una serata ricca di magia, mistero e divertimento.Il programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
