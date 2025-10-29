Predappio Alta si trasforma per Halloween tra decorazioni spettrali e sorprese ' mostruose'

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, la Pro Loco di Predappio Alta invita grandi e piccini a partecipare alla terza edizione di “Halloween a Predappio Alta”, un evento ormai attesissimo che ogni anno richiama centinaia di visitatori pronti a vivere una serata ricca di magia, mistero e divertimento.Il programma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

