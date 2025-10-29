Precedenti Inter Fiorentina domani il 175° confronto | il bilancio complessi sorride ai nerazzurri

Inter News 24 . Tutti i numeri e le statistiche. La sfida di domani sera a San Siro tra Inter e Fiorentin a sarà il confronto numero 175 nella storia della Serie A. Il bilancio complessivo, come riportato dal sito ufficiale del club nerazzurro, pende nettamente dalla parte della Beneamata: 73 vittorie contro le 46 dei viola, completano il quadro 55 pareggi. Questa tendenza è confermata anche dagli scontri più recenti: nelle ultime dieci sfide, la squadra meneghina ha ottenuto ben sette successi, a fronte di un pareggio e due sole sconfitte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Precedenti Inter Fiorentina, domani il 175° confronto: il bilancio complessi sorride ai nerazzurri

