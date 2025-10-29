Prato | operai de L' Alba senza stipendio da mesi picchetto dei Sudd Cobas davanti alla sede di Patrizia Pepe

Domani si terrà il tavolo istituzionale (il terzo) convocato dalla Provincia di Prato, al quale oltre ai committenti già presenti negli scorsi incontri dovrebbero presenziare anche i rappresentanti di Canadian.Intanto, i Sudd Cobas e gli operai legati alla stireria L'Alba di Montemurlo rimasti.

PRATO Circa 30 persone hanno manifestato stamane sotto la sede della #ProvinciadiPrato: una protesta degli operai della #AlbaSrl, che da luglio – dopo l'aggressione subita dai manifestanti di fronte alla ditta alle porte di Montemurlo – sono senza stipendio.

"#Prato" - Results on X | Live Posts & Updates - X

Sit-in degli operai Alba da Artcrafts. Protesta contro il marchio Canadian: "Non siamo lavoratori usa e getta" - Hanno manifestato dentro il negozio della Artcrafts International Spa in via del Corso a Firenze gli operai de L'Alba ...

Prato, calci e pugni agli operai in sciopero: "Picchiati dai proprietari dell'azienda". Il video dell'aggressione - Il presidio sindacale organizzato da alcuni giorni davanti ai cancelli dell'azienda "L'Alba", a Prato, è degenerato in uno scontro fisico tra gli operai in sciopero e i rappresentanti dell'azienda, ...

Operai aggrediti, il marito della titolare: "Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero" - Prato, 18 settembre 2025 – Armando Sula, il marito della titolare della stireria L'Alba, sceglie di parlare e uscire allo scoperto.