prato le celebrazioni in tutte le chiese per i santi e il 2 novembre

Prato, 29 ottobre 2025 - Primo novembre festa di Tutti i Santi e 2 novembre commemorazione dei fedeli defunti. In tutte le chiese della diocesi di Prato si celebra l'Ottavario dei morti. Il vescovo Giovanni Nerbini celebra sabato primo novembre la messa delle 15,30 nell'oratorio del cimitero della Misericordia in via Galcianese, a cui seguirà la benedizione delle tombe, mentre domenica 2 novembre, sempre alle 15,30, sarà al cimitero di Chiesanuova per la celebrazione eucaristica e la benedizione. Una particolarità, monsignor Nerbini la mattina del primo novembre celebrerà messa nella chiesa di Gamberame e a seguire in quella di Faltugnano e visiterà i piccoli cimiteri delle due parrocchie e quello di Fabio, per impartire la benedizione.

