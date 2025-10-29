Prato il nuovo colpo c’è Polvani è biancazzurro

Alla fine la fumata bianca fra Lorenzo Polvani e il Prato è arrivata. Nella giornata di ieri, le parti hanno chiuso l’accordo e nel pomeriggio l’esperto difensore si è unito al gruppo allenato da Simone Venturi. "L’Ac Prato dà il benvenuto a Lorenzo Polvani, difensore centrale classe 1994, che arriva per portare esperienza, solidità e personalità al reparto arretrato – recita il comunicato della società – Cresciuto calcisticamente in Toscana, Polvani ha vestito maglie importanti e si distingue per fisicità, senso della posizione e leadership in campo. Benvenuto Lorenzo, non vediamo l’ora di vederti difendere i nostri colori". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, il nuovo colpo c’è. Polvani è biancazzurro

