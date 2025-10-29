Power Bike professionalità da oltre vent’anni

Nato come un piccolo negozio di un altrettanto piccolo paese, Power Bike dopo oltre vent’anni di storia e passione è diventato un vero e proprio punto di riferimento nella provincia di Massa-Carrara, La Spezia e nei territori vicini per gli appassionati di moto. La storia di Power Bike inizia nel 2002 da Aulla senza nessuna affiliazione ufficiale, per poi trasferirsi a Pallerone. Attraverso il duro lavoro, rapporto di fiducia con i clienti e una genuina passione per il mondo del motociclismo, il negozio cresce fino ad affiancarsi a marchi come Honda, Kawasaki e Suzuki, diventando poi, nel 2008, una concessionaria ufficiale per BMW. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Power Bike, professionalità da oltre vent’anni

Piccolo spoiler delle moto che caricheremo prossima settimana sul sito Sei interessato a una moto che hai visto in questo post? Scrivici in DM e ti organizzeremo un appuntamento in esclusiva! #powerbike #esclusiva #moto #bmw Vai su Facebook

