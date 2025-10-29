poviglio scoperto nel parcheggio aggredisce il proprietario

Poviglio (Reggio Emilia), 29 ottobre 2025 - Prima l’intrusione in un parcheggio privato di una palestra. Poi, scoperto dal titolare, lo ha aggredito colpendolo a braccia, petto e gambe con tubi in gomma, provocandogli traumi guaribili in una settimana. Era accaduto il 10 ottobre scorso. E ora i carabinieri di Poviglio, che si sono occupati delle indagini, hanno denunciato uno straniero di 32 anni, già ben noto alle forze dell’ordine, per lesioni aggravate e violazione di domicilio. Si tratta di un nordafricano residente nella Bassa, già indagato per altri furti messi a segno in zona. Il responsabile della palestra, notandolo nell’area privata, ha chiesto spiegazioni sulla sua presenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

