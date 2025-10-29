Povera Fiorentina 3-0 dall’Inter | tenere Pioli sarebbe accanimento terapeutico certo anche Thiago Motta…

Povera Fiorentina (3-0 dallInter): tenere Pioli sarebbe accanimento terapeutico (certo anche Thiago Motta.) Ha resistito poco più di un’ora la Fiorentina di Pioli a Milano contro l’Inter. Dopodiché è naufragata, sotto i colpi di due calci di rigore e una pregevole rete di Sucic. L’Inter aggancia il Milan al terzo posto, a tre punti da Napoli e Roma. È Milano che insegue il Centro-Sud. A Firenze invece piove sul bagnato. Appena quattro punti in classifica per i viola in nove partite. A questo punto sarebbe accanimento terapeutico continuare con Pioli in panchina. Il ritorno in Italia del tecnico ex Milan si è rivelato un fallimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

