I numeri dei recenti sondaggi dovrebbero essere più che chiari. Le ali estreme lentamente ma inesorabilmente stanno perdendo consensi. I partiti che si sono spostati al centro, al di là della propria collocazione originale, invece guadagnano. Se si sommano le percentuali di Fd’I, Pd e FI c’è un blocco di oltre il 60% dei voti. Lega e M5S invece si attestano intorno al 20%. Anche scontando il 50% di gente che non va alle urne ed è stufa di questa politica, c’è un messaggio incontrovertibile: l’Italia vuole stare al centro ed è stufa di estremismi che non hanno portato a niente. È la fine strutturale di un bipolarismo che non è riuscito mai ad attecchire nel Paese, perché l’Italia ama litigare in pubblico e accordarsi in privato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Potranno tre signore riportare l’Italia al centro? La riflessione di Sisci