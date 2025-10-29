Parcheggio Atm: degrado, sbarra di uscita sfondata, accesso a tutti e montagne di spazzatura. Ora un intervento "in sinergia" tra più settori per mettere in sicurezza il parcheggio lungo viale Milanofiori, dove c’è il capolinea degli autobus e una zona ristoro. Il parcheggio, una delle aree a disposizione di chi raggiungerà Assago per assistere ai giochi olimpici e nello specifico alle gare olimpiche di pattinaggio di figura e short track, sarà completamente riqualificato rendendo l’area e la viabilità limitrofa più sicura, anche in vista del prossimo importante appuntamento datato 2026. Il degrado è sotto gli occhi di tutti come i rifiuti tra i quali spuntano anche diversi estintori e intere camere da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Posteggio Atm, Olimpiadi in vista. Stop al degrado: scatta il restyling