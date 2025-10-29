Poste nel messinese da lunedì 3 novembre in pagamento le pensioni del mese

Poste Italiane comunica che in tutti i 205 uffici postali della provincia di Messina le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

