Poste Italiane riapre nella versione Polis l' ufficio di Galatro

L’ufficio postale di Galatro ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. La nuova sede di via Milite Ignoto è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Da Sky.it - Poste Italiane celebra a Piazza Affari i dieci anni in Borsa. La crescita di Poste Italiane negli ultimi 10 anni: pagamenti, assicurazioni, risparmio e logistica. #PosteItaliane Vai su Facebook

Cresce il numero di passaporti emessi negli uffici postali grazie al #ProgettoPolis, che consente di richiedere il documento anche nei Comuni più piccoli. A Bologna, le richieste sono in costante aumento. #passaporti #TGPoste #PosteItaliane ? - X Vai su X

Poste Italiane, riapre l’Ufficio Postale di Cardeto nella nuova versione “Polis” - L'Ufficio Postale di Cardeto sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8. Da reggiotv.it

Poste italiane: Loro Ciuffenna l’ufficio postale è di nuovo operativo nella versione “polis” - Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione Arezzo, 13 giugno ... Riporta lanazione.it

Poste italiane: l’ufficio postale di Bucine nuovamente operativo nella versione “polis” - Arezzo, 17 settembre 2025 – Poste italiane informa che ha riaperto, secondo la tipologia “Polis” l’ufficio postale di Bucine. Scrive lanazione.it