Post Parma problema alla caviglia per Ferguson | condizioni da valutare

Lo Stadio Olimpico torna a festeggiate per una vittoria della Roma dopo le grandi difficoltà avute nell’ultimo periodo, dove erano arrivate tre sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League. I giallorossi si sono imposti per 2-1 sul Parma, conquistando tre punti grazie ad una secondo tempo di grande fattura. Il match con i ducali non ha regalato però solamente notizie positive, con Gasperini che dovrà capire quali saranno le condizioni di Evan Ferguson, uscito dopo pochissimi minuti del primo tempo. L’attaccante irlandese, schierato anche un po’ a sorpresa dal 1?, si è dovuto arrendere dopo un duro intervento di Valenti nei suoi confronti al primo pallone toccato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Post Parma, problema alla caviglia per Ferguson: condizioni da valutare

