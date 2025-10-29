La notizia che arriva dalla Turchia potrebbe trasformarsi in un enorme scandalo. Il presidente della Federcalcio turca ha annunciato in conferenza stampa che più di 150 arbitri scommettono in maniera attiva e che 371 arbitri su 571 hanno un conto scommesse. Non si conoscono ancora i nomi degli arbitri, ma le squadre turche chiedono chiarezza sugli arbitri coinvolti e sulle partite incriminate. Possibile la sospensione dei campionati. Caos in Turchia: scommesse su 18.000 partite. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la procura di Istanbul avrebbe aperto un’indagine sulla questione già ad aprile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

"Possibile sospensione dei campionati": esplode un altro scandalo