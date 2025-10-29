Possibile sospensione dei campionati | esplode un altro scandalo
La notizia che arriva dalla Turchia potrebbe trasformarsi in un enorme scandalo. Il presidente della Federcalcio turca ha annunciato in conferenza stampa che più di 150 arbitri scommettono in maniera attiva e che 371 arbitri su 571 hanno un conto scommesse. Non si conoscono ancora i nomi degli arbitri, ma le squadre turche chiedono chiarezza sugli arbitri coinvolti e sulle partite incriminate. Possibile la sospensione dei campionati. Caos in Turchia: scommesse su 18.000 partite. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la procura di Istanbul avrebbe aperto un’indagine sulla questione già ad aprile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
POSSIBILE SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA DALLE ORE 22:00 DI LUNEDÌ 27 OTTOBRE ALLE ORE 06:00 DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE Vai su Facebook