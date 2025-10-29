Possibile attacco missilistico Usa Navi schierate in massa Cosa può succedere in Venezuela

I riflettori sono puntati sul Venezuela, o meglio, sulle acque antistanti al Paese governato da Nicolas Maduro. Da queste parti si sta infatti formando un maxi schieramento di navi Usa, il più grande mai registrato, non solo da quando è esplosa la crisi tra Washington e Caracas, ma dai tempi della prima Guerra del Golfo (inizio anni '90). E nelle prossime ore è atteso pure l'arrivo in loco della portaerei Gerald Ford accompagnata dal suo intero gruppo d'attacco. Ma quali sono i piani di Donald Trump? Perché il presidente degli Stati Uniti ha ordinato un simile spiegamento di imbarcazioni militari nella regione? Ecco che cosa sappiamo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Possibile attacco missilistico Usa", "Navi schierate in massa". Cosa può succedere in Venezuela

