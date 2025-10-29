Poseidon testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare Non è intercettabile
Roma, 29 ottobre 2025 – Mosca rafforza il suo arsenale strategico. Dopo aver testato il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più ambiziose, capace di trasportare testate atomiche “contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza”, oggi annuncia di aver testato con successo il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon a propulsione nucleare. Non esiste nulla di simile al mondo Lo ha detto Vladimir Putin rendendo noti i risultati dei test del Poseidon, effettuati ieri. Il numero uno del Cremlino ha parlato di un “enorme successo”. Come ripotato da Ria Novosti, secondo il presidente russo il drone non può essere intercettato e, in termini di velocità e di profondità, non ha analoghi al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
