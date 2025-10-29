Poseidon testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare Non è intercettabile

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ottobre 2025 – Mosca rafforza il suo arsenale strategico. Dopo aver testato il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare 9M730 Burevestnik, una delle armi più ambiziose, capace di trasportare testate atomiche “contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza”, oggi annuncia di aver testato con successo il  veicolo sottomarino senza pilota Poseidon a propulsione nucleare.  Non esiste nulla di simile al mondo Lo ha detto  Vladimir Putin rendendo noti i risultati dei test del Poseidon, effettuati ieri. Il numero uno del Cremlino  ha parlato di un “enorme successo”. Come ripotato da Ria Novosti, secondo il presidente russo  il drone non può essere intercettato e, in termini di velocità e di profondità, non ha analoghi al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

poseidon testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare non 232 intercettabile

© Quotidiano.net - Poseidon, testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare. “Non è intercettabile”

Leggi anche questi approfondimenti

poseidon testato drone russoPoseidon, testato il drone russo a propulsione nucleare che domina il mare. “Non è intercettabile” - Il numero uno del Cremlino ha parlato di un “enorme successo”. Secondo quotidiano.net

poseidon testato drone russoRussia, testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: l’annuncio di Putin - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo 'Poseidon', un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato ... Riporta lapresse.it

poseidon testato drone russoPutin esulta: "Testato con successo il drone che non può essere intercettato" - La Russia ha testato "con successo" il drone sottomarino Poseidon con capacità nucleare. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Poseidon Testato Drone Russo