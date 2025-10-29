La Fiom-Cgil di Forlì-Cesena ha indetto per questa mattina alle 9 una manifestazione che si svolgerà fuori dai cancelli della fabbrica Bipres di Portico, in via Tosco Romagnola 45, una realtà locale "che si trova in grave difficoltà economica". Commentano a questo proposito i sindacati: "Sono due le mensilità arretrate che non sono state retribuite alle lavoratrici e lavoratori". Di qui la manifestazione, pensata "per chiedere all’azienda l’immediata corresponsione di quanto dovuto e per richiamare l’attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza". Il gruppo sindacale ha attivato anche un Iban "per avviare una raccolta fondi in aiuto ai lavoratori dell’azienda": una chiamata alla solidarietà nei confronti di chi da mesi non sta ricevendo lo stipendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portico, mobilitazione di fronte alla Bipres