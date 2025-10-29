Portiamo cibo e speranza nei Paesi colpiti dalle guerre

Nata nel 2000, Educaid può essere considerata una delle ’eredità’ di Margherita Zoebeli, la fondatrice del Ceis. L’ ong riminese, che ha tuttora sede presso il Centro italo-svizzero, "è nata con l’intento di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra, in particolare i bambini, proprio come il Ceis ha fatto nella Rimini devastata dalle bombe", spiega Riccardo Sirri, direttore di Educaid. L’ong è riconosciuta dal ministero degli esteri, fa parte dell’Aoi (l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà) e svolge la sua attività in collaborazione con l’Onu e altre istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Portiamo cibo e speranza nei Paesi colpiti dalle guerre"

Scopri altri approfondimenti

In quanti sanno tutto questo sul cibo che portiamo in tavola? - facebook.com Vai su Facebook

Ogni tre cucchiai di cibo che portiamo alla bocca, uno dipende dagli insetti. Siao andati a fondo sulla più importante «specie chiave di volta» che abbiamo e che muore sotto i colpi dei pesticidi - X Vai su X

"Portiamo cibo e speranza nei Paesi colpiti dalle guerre" - Nata nel 2000, Educaid può essere considerata una delle ’eredità’ di Margherita Zoebeli, la fondatrice del Ceis. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cibo e salute: quali interventi nei paesi e sul sistema alimentare globale - Le conseguenze dell'attuale sistema alimentare e della malnutrizione sono devastanti per la salute pubblica, l'e ... Da vita.it