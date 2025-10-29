Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario

In occasione del Centenario dalla fondazione, il Quartiere di Porta Santo Spirito ha indetto un bando per la realizzazione della nuova Bandiera ufficiale, simbolo celebrativo di cento anni di storia gialloblù.Il concorso è aperto a tutti — cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Porta Santo Spirito lancia bando per la nuova Bandiera del Centenario Vai su Facebook

Porta Santo Spirito conquista la 41esima Lancia d'Oro dopo una Giostra tiratissima e bellissima - Nonostante il cambio di cavallo a poche ore dalla Giostra, Elia Cicerchia, in sella a Toni, ha centrato due cinque e con i due quattro di Gianmaria Scortecci ha regalato alla Colombina la Lancia d'Oro ... Riporta lanazione.it

Porta Santo Spirito lancia il bando per la nuova Bandiera del Centenario - Il concorso è aperto a tutti — cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni — e prevede la creazione di un bozzetto che rappresenti un emblema storico del Quartiere, utilizzando i colori s ... Si legge su lanazione.it

Innocenzi fa il bis. Porta Santo Spirito esulta - Servigliano, un’edizione della giostra che sarà ricordata per le grandi emozioni. Come scrive ilrestodelcarlino.it