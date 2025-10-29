Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco

Porta degli Angeli diverrà l’hub del sito Unesco. Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 250mila euro, figurano la valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso la riqualificazione della ’Porta’, l’incremento dell’ accessibilità turistica e la creazione di nuove esperienze educative e culturali per cittadini e visitatori. Il progetto prevede interventi di allestimento interni, con la creazione di percorsi educativi e l’impiego di tecnologie digitali. Il Comune aveva candidato un progetto dedicato alla Porta degli Angeli, risultando tra i primi beneficiari del bando del Ministero della Cultura che finanzia interventi per la tutela e la fruizione dei siti Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

