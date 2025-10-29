Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porta degli Angeli diverrà l’hub del sito Unesco. Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 250mila euro, figurano la valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso la riqualificazione della ’Porta’, l’incremento dell’ accessibilità turistica e la creazione di nuove esperienze educative e culturali per cittadini e visitatori. Il progetto prevede interventi di allestimento interni, con la creazione di percorsi educativi e l’impiego di tecnologie digitali. Il Comune aveva candidato un progetto dedicato alla Porta degli Angeli, risultando tra i primi beneficiari del bando del Ministero della Cultura che finanzia interventi per la tutela e la fruizione dei siti Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

porta degli angeli pronta a diventare l8217hub del sito unesco

© Ilrestodelcarlino.it - Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco

Argomenti simili trattati di recente

porta angeli pronta diventarePorta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco - Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto un finanziamento ministeriale ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Porta Angeli Pronta Diventare