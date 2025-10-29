Porsche 911 GT3 | 1 cambio gomme 3 secondi in meno al giro
All’Autodromo di Imola, l’Officina Gazzetta Motori mette alla prova la Porsche 911 GT3: via le P Zero R, dentro le P Zero Trofeo RS. Il risultato? Tre secondi in meno sul giro e un carattere da vera arma da pista. Tutti i dettagli dell’operazione di manutenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cambio al vertice di Porsche: Leiters sostituirà Blume. Blume resta a capo di Volkswagen fino alla fine del 2030 #ANSAmotori #ANSA http://ow.ly/honG106otQC - X Vai su X
Porsche 911 S/T, edizione limitata nata per celebrare i 60 anni della leggenda. Solo 1.963 esemplari al mondo, con peso ridotto a 1.380 kg, cambio manuale a 6 marce e il 4.0 boxer da 525 CV della GT3 RS. Un mix unico di purezza analogica, prestazioni estr Vai su Facebook
Richard Hammond torna sul circuito di Top Gear con la nuova Porsche 911 GT3: “È ancora la migliore sportiva di sempre” - L’ex conduttore britannico si rimette al volante sul tracciato della BBC e si emoziona con la 992. Da automoto.it
Porsche 911 GT3: per i 25 anni diventa per quattro - In occasione del 25° anniversario della 911 GT3, la vettura che nel 1999 inventò il genere delle "pronto- Riporta gazzetta.it