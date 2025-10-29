Porsche 911 GT3 | 1 cambio gomme 3 secondi in meno al giro

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Autodromo di Imola, l’Officina Gazzetta Motori mette alla prova la Porsche 911 GT3: via le P Zero R, dentro le P Zero Trofeo RS. Il risultato? Tre secondi in meno sul giro e un carattere da vera arma da pista. Tutti i dettagli dell’operazione di manutenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

