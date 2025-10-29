Ponte sullo Stretto scontro tra Bonelli e Salvini in Aula | Progetto vecchio di 26 anni Fosse per voi andremmo a cavallo – Video

“Tra poche ore la Corte dei Conti deciderà se il progetto da lei proposto, signor ministro, andrà avanti o si fermerà. Lei, intanto, ha sottratto 14 miliardi di euro alle vere priorità del Paese”. Lo ha detto Angelo Bonelli di Avs, intervenendo alla Camera durante il Question Time sul Ponte sullo Stretto di Messina, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Onorevole Bonelli, se avessimo adottato le sue politiche del ‘no’ non avremmo l’Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video

