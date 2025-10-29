Ponte sullo Stretto Schifani | La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza Germanà | Divario infrastrutturale col nord da colmare

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolando un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e per il futuro della Sicilia. Un conflitto apparente tra poteri che abbiamo già vissuto e segnalato anche in Sicilia». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte dei conti sul progetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ponte sullo stretto schifani la decisione della dei conti corte sa molto di ingerenza german224 divario infrastrutturale col nord da colmare

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Schifani: “La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza”. Germanà: “Divario infrastrutturale col nord da colmare”

Leggi anche questi approfondimenti

ponte stretto schifani decisionePonte sullo Stretto, Schifani: “La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza” - «Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolando un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e ... Lo riporta gazzettadelsud.it

ponte stretto schifani decisionePonte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: "Invasione sulle scelte del governo" - La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto provoca una serie di forti ... iltempo.it scrive

ponte stretto schifani decisioneRoma, Corte dei Conti nega visto di legittimità alla delibera per il ponte sullo Stretto - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Schifani Decisione