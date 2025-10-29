Ponte sullo Stretto Schifani | La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza Germanà | Divario infrastrutturale col nord da colmare
«Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolando un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e per il futuro della Sicilia. Un conflitto apparente tra poteri che abbiamo già vissuto e segnalato anche in Sicilia». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte dei conti sul progetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha dichiarato che lui e i suoi tecnici hanno lavorato anche questa domenica per dare entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti e avere un parere positivo mercoledì. #politica Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Schifani: “La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza” - «Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolando un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e ... Lo riporta gazzettadelsud.it
Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: "Invasione sulle scelte del governo" - La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto provoca una serie di forti ... iltempo.it scrive
Roma, Corte dei Conti nega visto di legittimità alla delibera per il ponte sullo Stretto - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Scrive rainews.it