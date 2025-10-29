Ponte sullo Stretto Salvini contro la Corte dei Conti | Decisione politica non tecnica

“La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, commentando il mancato visto di legittimità sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina da parte dei magistrati contabili. Una presa di posizione dura, che evidenzia la tensione tra il governo e la Corte dei Conti su una delle opere più discusse e simboliche del Paese. Salvini attacca la Corte dei Conti. Il leader della Lega non ha nascosto la sua delusione per la decisione, definendola un ostacolo al progresso e all’occupazione: “In attesa delle motivazioni, chiarisco subito che non mi sono fermato quando dovevo difendere i confini e non mi fermerò ora, visto che parliamo di un progetto auspicato perfino dall’Europa che regalerà sviluppo e migliaia di posti di lavoro da sud a nord”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

