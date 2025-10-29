Ponte sullo Stretto Occhiuto incredulo | Corte dei conti assurda il Sud vuole un' opportunità

«Ha ragione il vicepremier Matteo Salvini: la decisione della Corte dei conti è un grave danno per il Paese». Ad affermarlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo la mancata registrazione della delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto. Per Occhiuto, l’opera «non rappresenta solo una grande infrastruttura che il Mezzogiorno attende da decenni, ma anche un’immensa occasione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

