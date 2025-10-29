Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti | niente visto di legittimità Salvini | Scelta politica è un grave danno per il Paese
La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: «Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
La deputata M5S Vittoria Baldino denuncia che il Governo Meloni ha deciso di sottrarre 50 milioni di euro residui, già impegnati, destinati alla Statale 106, una delle arterie più importanti e pericolose, mentre 700 milioni per il Ponte sullo Stretto restano intoccat Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Segnala quotidiano.net
