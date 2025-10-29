Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti | niente visto di legittimità Meloni | Ennesimo atto di invasione dei giudici
La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina: «Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni».
In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha dichiarato che lui e i suoi tecnici hanno lavorato anche questa domenica per dare entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti e avere un parere positivo mercoledì.
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un'opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione.
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Scrive quotidiano.net
