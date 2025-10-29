Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti Meloni | ' Invasione dei giudici' Schlein | ' Vuole mani libere' Salvini | ' Andiamo avanti'  

Niente visto di leggimità: la Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.  «Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

