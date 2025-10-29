Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti Meloni | ' Invasione dei giudici' Schlein | ' Vuole mani libere' Salvini | ' Andiamo avanti'
Niente visto di leggimità: la Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. «Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha dichiarato che lui e i suoi tecnici hanno lavorato anche questa domenica per dare entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti e avere un parere positivo mercoledì. #politica Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti: no al visto di legittimità. Meloni: «Ennesima invasione di campo dei giudici su scelte di governo e Parlamento» - Al termine di una lunga Camera di Consiglio, i magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto ... Come scrive ilmattino.it
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Grave danno per il Paese» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Si legge su ilmessaggero.it
Ponte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Da affaritaliani.it