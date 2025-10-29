Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti al visto di legittimità Salvini | Grave danno

Periodicodaily.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ponte stretto no cortePonte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Grave danno per il Paese» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Lo riporta ilmessaggero.it

ponte stretto no cortePonte sullo Stretto, no al visto di legittimità: la Corte dei Conti boccia la delibera Cipess - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Come scrive ilmessaggero.it

ponte stretto no corteLa Corte dei conti dice no al Ponte sullo Stretto. Salvini: danno grave, andiamo avanti - La sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, dopo una lunga camera di consiglio, ha negato il visto di legittimità. Lo riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto No Corte