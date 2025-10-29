Ponte sullo Stretto no della Corte dei Conti al visto di legittimità Salvini | Grave danno

(Adnkronos) – No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della magistratura contabile, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com