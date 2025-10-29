Ponte sullo Stretto | la Corte dei conti nega il visto di legittimità a delibera Cipess

Reggiotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un altro stop tecnico alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei conti, come riporta Lapresse, ha respinto il visto di legittimità sulla delibera Copess n. 412025 relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Lo riporta affaritaliani.it

ponte stretto corte contiIl no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini - Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina mette in bilico l’opera e accende le posizioni di governo: ecco cosa succede ora. Riporta notizie.it

ponte stretto corte contiLa Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto - La Corte dei conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto, bocciando la delibera che avrebbe permesso di iniziare i lavori. Lo riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti