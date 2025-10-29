Ponte sullo Stretto la Corte dei conti blocca la delibera | No al visto di legittimità Meloni e Salvini attaccano i giudici | Atto d’invasione
Altro stop per il Ponte sullo Stretto. La Corte dei conti ha deciso di non ammettere al visto di legittimità la delibera Cipess n. 412025, cioè quella che riguarda il progetto dell’opera simbolo del governo Meloni. La sezione di controllo sugli atti dell’esecutivo, riunita in camera di consiglio, ha scelto di non registrare il provvedimento. Le motivazioni arriveranno entro 30 giorni, ma la mossa ha già scatenato la tempesta politica, con reazioni furiose soprattutto da parte di Matteo Salvini, che parla apertamente di «scelta politica», e di Giorgia Meloni che invece lo ritiene «l’ennesimo atto d’invasione da parte dei giudici». 🔗 Leggi su Open.online
