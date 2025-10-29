Ponte sullo Stretto il Pd | Sonoro schiaffo a Salvini il Governo si fermi

«La decisione della Corte dei Conti di non ammettere al visto di legittimità la Delibera CIPESS n. 412025 sul progetto del Ponte sullo Stretto è uno schiaffo in faccia a Salvini e un segnale chiarissimo che il Governo non può ignorare. Sono numerose le irregolarità denunciate da istituzioni, esperti e realtà territoriali, e ora anche la magistratura contabile solleva seri dubbi di legittimità.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

