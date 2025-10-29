Ponte sullo Stretto Corte dei Conti | no al visto di legittimità Meloni | Ennesima invasione di campo dei giudici su scelte di governo e Parlamento
La Corte dei Conti boccia il progetto del Ponte sullo Stretto. Al termine di una lunga Camera di Consiglio, i magistrati contabili hanno deciso di non concedere il visto di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha dichiarato che lui e i suoi tecnici hanno lavorato anche questa domenica per dare entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti e avere un parere positivo mercoledì. #politica Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Grave danno per il Paese» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Riporta ilmessaggero.it
Ponte sullo Stretto, Meloni contro la Corte dei Conti: "Invasione sulle scelte del governo" - La decisione della Corte dei Conti di non dare il suo visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto provoca una serie di forti ... Come scrive iltempo.it
Corte dei Conti: no al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto - Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fortemente voluto il progetto aveva detto: “La Corte dei Conti verifichi pure, ma i cantieri devono partire a novembre”. Secondo rainews.it