Ponte sullo Stretto Corte dei conti nega visto alla delibera Cipess Meloni | E’ un’invasione sulle scelte del governo

Ilfogliettone.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro frontale tra governo e Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. I giudici contabili hanno negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess che lo scorso agosto aveva dato il via libera all’opera. Una decisione che ha innescato la reazione durissima dell’esecutivo: dalla premier Giorgia Meloni al vicepremier Matteo Salvini, tutti sul piede di guerra contro quella che viene definita “un’invasione della giurisdizione” nelle prerogative del governo. La bocciatura è arrivata al termine di una lunga Camera di consiglio della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

