Ponte sullo Stretto Corte dei conti nega visto a delibera Cipess Meloni | Invasione sulle scelte del governo

Scontro frontale tra governo e Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. I giudici contabili hanno negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess che lo scorso agosto aveva dato il via libera all’opera. Una decisione che ha innescato la reazione durissima dell’esecutivo: dalla premier Giorgia Meloni al vicepremier Matteo Salvini, tutti sul piede di guerra contro quella che viene definita “un’invasione della giurisdizione” nelle prerogative del governo. La bocciatura è arrivata al termine di una lunga Camera di consiglio della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ponte sullo Stretto, Corte dei conti nega visto a delibera Cipess. Meloni: “Invasione sulle scelte del governo”

News recenti che potrebbero piacerti

La Corte di Conti boccia la delibera del Ponte sullo Stretto. Salvini di dimetta! Come preannunciato dal passaggio dell’ufficio di controllo, la sezione centrale della Corte dei Conti ha appena negato la registrazione della delibera del Cipess che avrebbe dato il Vai su Facebook

Non è ammissibile che in un Paese democratico la magistratura contabile decida quali siano le opere strategiche da realizzare. Quella sul Ponte dello Stretto da parte della Corte dei Conti, è una decisione che mi lascia esterrefatto e che arriva alla vigilia dell’ - X Vai su X

Stop al Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: le riserve su costi, progetto, urgenza e Cipess “politico” - I giudici contro il dossier che sbloccava i fondi per l’opera: tutti i dubbi dei magistrati contabili. Riporta quotidiano.net

Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Meloni: "Intollerabile invadenza, non fermerà il governo" - Le motivazioni saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni ... Lo riporta msn.com

Corte dei Conti: no al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto - Meloni: "Invasione della giurisdizione su scelte del governo e del parlamento" ... Secondo rainews.it