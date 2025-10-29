Ponte sullo Stretto Corte dei conti nega visto a delibera Cipess Meloni | Invasione sulle scelte del governo

Ilfogliettone.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro frontale tra governo e Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. I giudici contabili hanno negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess che lo scorso agosto aveva dato il via libera all’opera. Una decisione che ha innescato la reazione durissima dell’esecutivo: dalla premier Giorgia Meloni al vicepremier Matteo Salvini, tutti sul piede di guerra contro quella che viene definita “un’invasione della giurisdizione” nelle prerogative del governo. La bocciatura è arrivata al termine di una lunga Camera di consiglio della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

ponte sullo stretto corte dei conti nega visto a delibera cipess meloni invasione sulle scelte del governo

© Ilfogliettone.it - Ponte sullo Stretto, Corte dei conti nega visto a delibera Cipess. Meloni: “Invasione sulle scelte del governo”

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto corte contiStop al Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: le riserve su costi, progetto, urgenza e Cipess “politico” - I giudici contro il dossier che sbloccava i fondi per l’opera: tutti i dubbi dei magistrati contabili. Riporta quotidiano.net

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Meloni: "Intollerabile invadenza, non fermerà il governo" - Le motivazioni saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni ... Lo riporta msn.com

ponte stretto corte contiCorte dei Conti: no al visto di legittimità per il Ponte sullo Stretto - Meloni: "Invasione della giurisdizione su scelte del governo e del parlamento" ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti