Ponte sullo Stretto Bonelli delira e Salvini lo spegne | Nessuna violazione

“Salvini va avanti anche con parere contrario della Corte dei Conti? Lo denunceremo alla corte di giustizia": il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli lo ha detto al Question Time alla Camera con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini riferendosi al Ponte sullo Stretto. E infatti poi ha aggiunto: "Nella delibera Cipess ci sono gravi profili d'illegittimità che sono stati evidenziati dalla Corte dei Conti ed in un paese normale un governo che rispetta la legge e le istituzioni avrebbe ritirato il progetto sul ponte che sottrae 15 miliardi di euro ai cittadini dopo aver tagliato fondi al trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, Bonelli delira e Salvini lo spegne: "Nessuna violazione"

Altri contenuti sullo stesso argomento

La deputata M5S Vittoria Baldino denuncia che il Governo Meloni ha deciso di sottrarre 50 milioni di euro residui, già impegnati, destinati alla Statale 106, una delle arterie più importanti e pericolose, mentre 700 milioni per il Ponte sullo Stretto restano intoccat Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, scontro tra Bonelli e Salvini in Aula: “Progetto vecchio di 26 anni”. “Fosse per voi andremmo a cavallo” – Video - "Se avessimo adottato le sue politiche del 'no' non avremmo l'Autostrada del Sole e andremmo in giro a cavallo in Italia": scontro alla Camera ... ilfattoquotidiano.it scrive

PONTE STRETTO, BONELLI: DENUNCEREMO SALVINI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - “Nella delibera CIPESS ci sono gravi profili d'illegittimità che sono stati evidenziati dalla Corte dei Conti ed in un paese normale un governo che rispetta la legge e le istituzioni av ... Come scrive 9colonne.it

Ponte sullo Stretto, la corsa contro il tempo di Salvini - Ponte sullo Stretto, il ministro Matteo Savini è sicuro: «Entro martedì daremo tutte le risposte alla Corte dei conti». Come scrive quotidianodelsud.it