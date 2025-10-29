Ponte sullo Stretto arriva lo stop dalla Corte dei Conti Salvini | I tempi non cambiano

Arriva un altro stop 'tecnico' alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n. 412025 relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025. La delibera, approvata dal CIPESS lo scorso 6 agosto, prevedeva l'assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e l'approvazione del progetto definitivo ai sensi del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

