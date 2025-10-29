Ponte sullo Stretto arriva il no della Corte dei Conti Meloni | Intollerabile invadenza non ci fermeremo

Arriva un altro stop ‘tecnico’  alla realizzazione del  Ponte sullo Stretto di Messina. La  Corte dei conti ha respinto il visto di legittimità sulla delibera CIPESS n. 412025 relativa al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, al termine della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre 2025.L’ennesima invasione. In una nota ufficiale, la Corte ha precisato che  le motivazioni della decisione  sono attualmente in fase e saranno rese pubbliche con un’apposita deliberazione  entro 30 giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

