Ponte Stretto Salvini | Nessuna opera in Italia sarà definanziata per pagarlo
(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 “Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte sullo Stretto, da Bolzano a Palermo". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture durante il Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha dichiarato che lui e i suoi tecnici hanno lavorato anche questa domenica per dare entro martedì tutte le risposte alla Corte dei Conti e avere un parere positivo mercoledì.
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un'opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione.
