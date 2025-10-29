Ponte Stretto Salvini | Nessuna opera in Italia sarà definanziata per pagarlo

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2025 “Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte sullo Stretto, da Bolzano a Palermo". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture durante il Question Time alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

