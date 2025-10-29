Ponte Stretto | Corte Conti no al visto di legittimità Ira del governo Salvini | Scelta politica Meloni | Atto di invasione dei giudici

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta un comunicato, la decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte, all'esito della Camera di consiglio. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni. "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico", afferma il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ponte stretto corte conti no al visto di legittimit224 ira del governo salvini scelta politica meloni atto di invasione dei giudici

© Quotidiano.net - Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ponte stretto corte contiPonte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo riporta quotidiano.net

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Grave danno per il Paese» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Segnala ilmessaggero.it

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, no della Corte dei Conti al visto di legittimità. Salvini: «Scelta politica più che giudizio tecnico» - «La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti