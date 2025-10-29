Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta un comunicato, la decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte, all'esito della Camera di consiglio. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni. "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico", afferma il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici”