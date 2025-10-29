Ponte Messina | Santillo M5s ' game over Meloni fermi telenovela inguardabile'

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Il no della Corte dei Conti al visto di legittimità alla delibera Cipess scrive la parola game over sulla grottesca vicenda del ponte sullo Stretto. I magistrati hanno ritenuto insormontabili i rilievi mossi al progetto e al carrozzone messo in moto da Salvini: le lacune sono vere e proprie falle. Economiche, procedurali e di rispetto delle norme Ue. Falle che si aggiungono ai nodi non sciolti sul fronte ingegneristico e geologico. Meloni fermi immediatamente questa telenovela inguardabile: rischiamo un'altra figura barbina su scala planetaria. Il tempo dei giochi è finito, si torni alla serietà”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ponte messina santillo m5s game over meloni fermi telenovela inguardabile

© Iltempo.it - Ponte Messina: Santillo (M5s), 'game over, Meloni fermi telenovela inguardabile'

Contenuti che potrebbero interessarti

ponte messina santillo m5sPonte Messina: Santillo (M5s), 'game over, Meloni fermi telenovela inguardabile' - “Il no della Corte dei Conti al visto di legittimità alla delibera Cipess scrive la parola game over sulla grottesca vicenda del ponte sullo Stretto. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Ponte sullo Stretto, Santillo (M5S) a Fanpage: “Nessun progetto vero, solo una mancetta elettorale da 15 miliardi” - Il senatore del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo contesta duramente l’annuncio del via libera definitivo al Ponte sullo Stretto di Messina, e a Fanpage. Si legge su fanpage.it

Iaria (M5S): a Messina più forze dell'ordine non per sicurezza cittadini ma per proteggere cantieri ponte - (ASI) Messina – “Durante il sopralluogo della Commissione Periferie a Messina abbiamo appreso dell’intenzione del Governo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine in città. agenziastampaitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ponte Messina Santillo M5s