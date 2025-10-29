Ponte Messina | Santillo M5s ' game over Meloni fermi telenovela inguardabile'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Il no della Corte dei Conti al visto di legittimità alla delibera Cipess scrive la parola game over sulla grottesca vicenda del ponte sullo Stretto. I magistrati hanno ritenuto insormontabili i rilievi mossi al progetto e al carrozzone messo in moto da Salvini: le lacune sono vere e proprie falle. Economiche, procedurali e di rispetto delle norme Ue. Falle che si aggiungono ai nodi non sciolti sul fronte ingegneristico e geologico. Meloni fermi immediatamente questa telenovela inguardabile: rischiamo un'altra figura barbina su scala planetaria. Il tempo dei giochi è finito, si torni alla serietà”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
