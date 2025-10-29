Ponte Messina | Carrà Lega ' spiace qualche giudice remi contro progresso Paese'
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Dispiace che qualche giudice preferisca remare contro il progresso del nostro Paese, mentre la Lega ha lavorato senza sosta per rilanciare il Sud, la Sicilia e la Calabria con un'occasione unica di sviluppo, lavoro e futuro. Dispiace ancora di più che si usi la giustizia per fermare una delle più grandi opere al mondo, simbolo di speranza per tanti giovani che hanno già chiesto di poter lavorare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto". Così il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.
