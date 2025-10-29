Ponte di Messina pronto il cantiere In migliaia si candidano per lavorarci

Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tre giorni oltre 7.500 tra tecnici e operai hanno espresso interesse per collaborare con Webuild alla grande opera, guardata con favore pure dall’Unione europea. Oggi si esprime la Corte dei conti. 🔗 Leggi su Laverita.info

