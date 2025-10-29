Ponte di Messina | la Corte dei conti boccia il progetto

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magistratura contabile ha respinto il visto di legittimità alla delibera che assegna le risorse per costruire la struttura che vuole collegare Calabria e Sicilia. Salvini: grave danno per il Paese, ma andiamo avanti. Meloni: i giudici non fermeranno l'azione di governo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ponte di messina la corte dei conti boccia il progetto

© Gazzetta.it - Ponte di Messina: la Corte dei conti boccia il progetto

Scopri altri approfondimenti

ponte messina corte contiPonte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Da affaritaliani.it

ponte messina corte contiRoma, Corte dei Conti nega visto di legittimità alla delibera per il ponte sullo Stretto - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Scrive rainews.it

ponte messina corte contiIl no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini - Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina mette in bilico l’opera e accende le posizioni di governo: ecco cosa succede ora. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ponte Messina Corte Conti