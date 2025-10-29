Ponte di Messina | la Corte dei conti boccia il progetto
La magistratura contabile ha respinto il visto di legittimità alla delibera che assegna le risorse per costruire la struttura che vuole collegare Calabria e Sicilia. Salvini: grave danno per il Paese, ma andiamo avanti. Meloni: i giudici non fermeranno l'azione di governo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Non c’è il via libera per il Ponte sullo Stretto di Messina anzi, l’iter si complica ancora di più. La delibera del Comitato interministeriale per le grandi opere (Cipess), che il 6 agosto ha approvato il progetto definitivo, rischia seriamente la bocciatura della Corte d Vai su Facebook
Al via le selezioni per assumere migliaia di donne e uomini per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature dovranno essere inviate a webuildgroup.com/ponte-sullo-st…Un’opera fondamentale, che porterà crescita e occupazione. Avanti con il P - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, schiaffo della Corte dei Conti: "No al visto di legittimità". Meloni: "Ennesima invasione dei giudici" - "La decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese e appare una scelta politica più che un sereno giudizio tecnico". Da affaritaliani.it
Roma, Corte dei Conti nega visto di legittimità alla delibera per il ponte sullo Stretto - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Scrive rainews.it
Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini - Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina mette in bilico l’opera e accende le posizioni di governo: ecco cosa succede ora. notizie.it scrive