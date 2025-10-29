Ponte di Cesa Brandi | Servono fatti non polemiche

“La vicenda del Ponte di Cesa merita chiarezza, non polemiche a posteriori”.Lo dichiara il consigliere provinciale e comunale nell'assise di Castiglion Fiorentino, Paolo Brandi, sottolineando come già in passato fosse stato tra “i primi a evidenziare la limitatezza dell’intervento realizzato e la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

