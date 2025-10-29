Pompa del cemento urta i fili elettrici | muore folgorato un operaio
LECCE – Una manovra errata del conduttore di una pompa impastatrice del cemento, l’urto ai fili della linea elettrica e la scossa che travolge un operaio: è questa purtroppo il drammatico resoconto di un tragico incidente sul lavoro, avvenuto questo mattina a Lecce, e che ha portato alla morte di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pompa del cemento urta i fili elettrici: muore folgorato un operaio ift.tt/49EQ1SD - X Vai su X
Pompa del cemento urta i fili elettrici: muore folgorato un operaio - Tragico infortunio sul lavoro in via vecchia Frigole dove un 67enne di origine albanese è rimasto vittima di un drammatico incidente durante l’esecuzione di alcuni interventi per la realizzazione di u ... Scrive lecceprima.it