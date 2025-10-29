Pompa del cemento urta i fili elettrici | muore folgorato un operaio

LECCE – Una manovra errata del conduttore di una pompa impastatrice del cemento, l’urto ai fili della linea elettrica e la scossa che travolge un operaio: è questa purtroppo il drammatico resoconto di un tragico incidente sul lavoro, avvenuto questo mattina a Lecce, e che ha portato alla morte di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it