POMIGLIANO D’ARCO (Napoli), 29 ottobre 2025 – La Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha fermato un uomo di 36 anni, residente a Casalnuovo di Napoli e con numerosi precedenti, sorpreso mentre tentava di rubare un’auto in un parcheggio a ridosso di una nota palestra cittadina in via Corradino. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato a seguito di segnalazioni scritte arrivate agli uffici del Comando, dopo una serie di furti d’auto verificatisi nelle ultime settimane. Proprio per contrastare il fenomeno, la Polizia Locale di Pomigliano ha predisposto da tempo servizi ad hoc sul territorio, intensificando i controlli e disponendo auto civetta nelle aree più sensibili. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano, ladro d’auto fermato con auto civetta: la gente applaude