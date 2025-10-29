Pomigliano ladro d’auto fermato con auto civetta | la gente applaude
POMIGLIANO D’ARCO (Napoli), 29 ottobre 2025 – La Polizia Locale di Pomigliano d’Arco ha fermato un uomo di 36 anni, residente a Casalnuovo di Napoli e con numerosi precedenti, sorpreso mentre tentava di rubare un’auto in un parcheggio a ridosso di una nota palestra cittadina in via Corradino. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il blitz è scattato a seguito di segnalazioni scritte arrivate agli uffici del Comando, dopo una serie di furti d’auto verificatisi nelle ultime settimane. Proprio per contrastare il fenomeno, la Polizia Locale di Pomigliano ha predisposto da tempo servizi ad hoc sul territorio, intensificando i controlli e disponendo auto civetta nelle aree più sensibili. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Argomenti simili trattati di recente
FUTURO INCERTO PER POMIGLIANO D'ARCO: LE PREOCCUPAZIONI DEI SINDACATI Il recente incontro tra il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, e i sindacati a Mirafiori ha messo in luce l'incertezza che circonda lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Nonosta - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Palmas derubata, fermato il ladro seriale: che fine ha fatto la valigia - Iniziamo col dire che questo arresto non è frutto della denuncia di Giorgia Palmas sui social: “Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo”. Si legge su dilei.it